赤色灯21日午前3時半ごろ、神奈川県平塚市の平塚署を訪れた男が液体をまいた。硫化水素が発生した可能性があり、目や喉に痛みを訴えた署員6人と男が救急搬送された。いずれも軽傷とみられ、同署は建造物侵入容疑で男を現行犯逮捕した。男は平塚市に住む石橋光明容疑者（41）。無言で複数のペットボトルに入った液体をカウンター越しにまき、逮捕された後も黙秘しているという。当時は当直体制で、外部からカウンター前への出