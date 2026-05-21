赤色灯を装着するなど、覆面パトカーに似せた違法改造車を飲酒運転して事故を起こしたとして、警視庁が、埼玉県戸田市の無職の男（２３）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致傷）と道路交通法違反（整備不良）容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。逮捕は１９日。捜査関係者によると、男は昨年１２月２１日午前１時２０分頃、東京都練馬区春日町の区道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、