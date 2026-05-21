「パドレス−ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。初回先頭打者で初球を捉えて、５月１２日・ジャイアンツ戦以来８日ぶりの８号を放った。パドレスの先発右腕・バスケスの真ん中高め、ボール気味の１５３キロを振り抜くと、高々と舞い上がった打球は中堅右へ着弾。球場が大熱狂となり、ＮＨＫで解説を務めた今中