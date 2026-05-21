警備会社社員がATMからカネを盗んだ「人生がどうでもよくなった」ATMから現金約１億3500万円を盗んだ57歳の警備員は、警察の調べに対し、こう供述したという。「’26年５月10日、警視庁築地署は窃盗の疑いで、警備会社『ALSOK』グループの元社員・大山剛容疑者（57）を逮捕しました。’25年12月26〜30日、東京都中央区の銀行ATMに入っていた現金約１億3500万円を数回に分けて盗んだとされます。大山容疑者はATM管理の現場責任者で