誰がどこで見ているかは、本当に分からないものです。何気ない場面での言動が、思いがけず後に影響することもあります。だからこそ、どんな状況でも品のある振る舞いをしたいですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 混雑した駐車場で ある日の午前中。午後から重要な商談を控えていた私は、先に用事を済ませるため、混雑し始めたショッピングモールの駐車場にいました。 ようやく空きスペース