人気ラッパーのドレイクが、わずか1日でSpotifyの2026年で最も再生されたアーティストとなる快挙を達成した。15日に「Iceman」「Maid of Honour」「Habibti」というアルバム3作をサプライズリリースしたドレイク。「Iceman」と同日にリリースされた同アルバムからのシングル「Make Them Cry」が、それぞれ今年で最も再生されたアルバム、シングルとなった。 【写真】巨大な氷の塔がトロントに突然出現