タレントでモデルのアンミカ（54）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。歌手の相川七瀬との2ショットを披露した。アンミカは「第63回神宮式年遷宮に向けた伊勢の民俗行事『今和のお木曳』に参加した後は、内宮、外宮、猿田彦神社にお参りをさせて頂きましたよ」と書き出し、「猿田彦神社の宇治土公宮司さん、今回のお木曳にご縁をくれた相川七瀬ちゃん、夫と」とそれぞれ2ショットを公開した。そして「伊勢神宮の空気は凛