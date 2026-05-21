アメリカのトランプ大統領が憲法で禁止されている3期目も大統領職を続けているかもしれないと示唆しました。アメリカトランプ大統領「私は『2028年にはここにいる、（3期目の）2032年にもいるかもしれない』と言った。わからないが、そうなるかも」トランプ大統領は20日、沿岸警備隊士官学校の卒業式に出席し、「大統領として2回目のスピーチが出来て光栄だ」と述べたうえで、憲法で禁止された3期目にあたる2032年も大統領として