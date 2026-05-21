女優飯島直子（58）が20日までにインスタグラムを更新。姉との北海道旅行を報告した。「無事に北の国から帰還しました初姉妹旅のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」と報告し、その様子を写真でアップした。食事の写真や風景写真、顔が隠された姉とのツーショット写真などを披露している。続けて「そんな姉から先ほどメールで、『北海道が忘れられず、飛行機の着陸動画をずっと見てるよ』と。着陸動画着陸動画、、、、