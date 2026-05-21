首都高速で偽造ナンバープレートを付けたトラックを運行したとして運送会社の代表の男が警視庁に逮捕されたことが分かりました。【写真を見る】【独自】運送会社代表の男（69）を逮捕首都高で偽造ナンバープレートをトラックに付けて運行か警視庁亀有署捜査関係者によりますと、道路運送車両法違反の疑いで逮捕されたのは、埼玉県八潮市の運送会社「ビダン」の代表、峯岸伸一容疑者（69）です。峯岸容疑者は今年4月、首都高速