元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が20日までに自身のインスタグラムを更新。謎の私服姿を公開した。秋元はグレーのトップスにデニム姿、そして「左手にバスクチーズケーキ」と、なぜか片手にお皿に載せたバスクチーズケーキを持った写真をアップ。この投稿フォロワーからは「面白すぎる」「どこで食べたん？」「なんでや」「なぜ、お皿ごと」「そこはプリンでしょ！」などとツッコミが寄せられていた。