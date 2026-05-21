「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが20日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・首里城を訪れた様子を投稿した。「首里城へ」と題し、赤いハイビスカスを髪につけ、白を基調としたノースリーブ花柄ミニワンピース姿を披露した。「風が強すぎて髪の毛たいへんだったでも沖縄らしい景色がとっても綺麗でした」とロングヘアが強風で乱れたショットや、スカートを押さえる姿もアップした。ファンやフォ