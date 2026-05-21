＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】全然動かない！衝撃の取組（実際の様子）24歳“史上最強新弟子”が背筋力265kgの逸材を撃破。衝撃の取組に「ガチで横綱レベル」などと驚きの声が相次いで寄せられた。注目が集まったのは三段目六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と幕下最下位格付出・大森（追手風）の取組。序ノ口デビューから優勝決定戦も含めて連勝街道を直走っている旭富士は、モンゴル出身で研修