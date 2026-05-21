昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くすNHKの音楽番組『名曲考察教室』。レギュラー後2回目の放送（5月28日）は、平成初期を代表する名曲のひとつ、米米CLUBの「浪漫飛行」をテーマに“考察”を届ける。【写真】楽しそう！米米CLUB「浪漫飛行」の“考察”に挑む出演者たち同曲は、航空会社のキャンペーンソングとしても親しまれ、誰もが歌い出したくなるようなフレーズとともに、CD売り上げ170万枚を超える