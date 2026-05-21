日経平均株価は、イラン情勢の早期収束への期待などから一時、1800円以上値を上げました。【映像】日経平均株価の様子日経平均は取引開始直後から上昇し、上げ幅は一時、1800円を超えました。2日ぶりに6万1000円台を回復しています。トランプ大統領がイランとの交渉は最終段階にあると発言したことで事態収束への期待感から、アメリカ市場で株価が上昇したことなどが要因です。日本時間の早朝に発表された半導体大手、エヌ