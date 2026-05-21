20日夜、横手市山内土渕の県道で車が歩行者に衝突する事故がありました。道路を渡っていた82歳の男性が大けがをしています。横手警察署の調べによりますと、20日午後7時ごろ、横手市山内土渕字岩瀬の県道を山内大沢方向から山内平野沢方向に走っていた普通乗用車が、左側から道路を横断してきた82歳の男性に衝突しました。男性は頭の骨を折ったとみられる大けがをしています。普通乗用車を運転していた大仙市の47歳の男性にけがは