アントニオ・コンテはシーズン終了後にナポリを去ることになりそうだ。『La Gazzetta dello Sport』は、契約期間が1年残っているものの、双方合意による契約解除になると報じた。コンテは2024年7月にナポリの監督に就任。1年目でチームをセリエA優勝に導き、2年目となる2025-26シーズンも2位と好順位につけ、すでに来季のチャンピオンズリーグ出場を決めている。コンテの今後の去就は未定だが、まずは家族とともに休暇を取る予定で