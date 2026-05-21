先月（4月）、岡山県倉敷市の国道でパトカーを「ほうきのような棒」で叩いた疑いで建設作業員の少年（16）が逮捕されました。 【写真を見る】パトカーをほうきのようなもので2回殴った疑い建設作業員の少年（16）を逮捕深夜にバイクの空ぶかしで近隣から苦情の通報→駆け付けたパトカーを殴って逃走か【岡山】 警察によりますと、少年（16）は4月30日午前1時15分ごろ、JR倉敷駅の南口付近で友人が運転する