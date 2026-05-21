バーチャルシンガー／ラッパーの導凰が、1stフルアルバム『COUNTER WAVE』を7月29日にリリースする。 （関連：新着MVランキング：「ray 超かぐや姫！Version」首位夏吉ゆうこ×早見沙織が歌い上げる不朽のメロディ） 本作は、ポニーキャニオンの新レーベル HAMMER COLLECTIVEからのリリース。硬質なトラックに導凰の美しくも鋭利なフロウを聴かせる本作には、水槽、KOTONOHOUSE