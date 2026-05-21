アトレティコ・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバ（31）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。クラブ歴代最多ゴールを記録する元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが今季限りで退団するアトレティコ。今季も無冠に終わった同クラブはその後釜として、今夏にフリートランスファーとなるベルナルドをリストアップしているという。ベンフィカでプロ