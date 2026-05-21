けさ山形県山形市の住宅地に近い場所で、クマとみられる動物1頭が目撃されました。付近を通行する際などは、十分な注意が必要です。 【写真を見る】「大きな黒っぽい動物」と通報山形市の住宅近くにクマか市が注意を呼びかけ 市によりますと、21日の午前7時半ごろ、山形市松原で「大きな黒っぽい動物がいた」などという目撃情報が寄せられました。 目撃されたのは成獣のクマとみられるもの、1頭です。現場は、みはらしの丘1