グラビアアイドル有川燈莉（23）が20日、インスタグラムを更新。マイクロビキニ姿をアップした。有川は「夏までもうすぐ…」とつづり、色白バストの引き立つ、小面積の青いマイクロビキニ姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「すっごく色っぽくてむっちゃくちゃ可愛い」「セクシーナイススタイル」「えちえちダイナマイトボディです」とコメントが寄せられている。有川は東京都出身、02年6月24日生まれ。スリーサイズはB95−W6