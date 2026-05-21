元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日、ブログを更新、お気に入りの菓子パンを紹介した。北斗は「新食感のパン」と題し「さて、今日も生放送終わりで大阪に向かっています新幹線に乗る前に何か食べるものを買わなきゃ！！と売店に行ってみたら。こんな小さなパンが売られてましたクリームボックス」と菓子パンを手にしたショットを投稿した。続けて「ちょっと、甘いものが食べたかったのでちょうどいいサイズ中