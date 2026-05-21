アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、ヨーロッパリーグ（EL）を制した喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。EL決勝が20日に行われ、アストン・ヴィラはフライブルクと対戦。41分にユーリ・ティーレマンスが先制点を決めると、45＋3分にはエミリアーノ・ブエンディアが追加点をマーク。さらに、58分にはモーガン・ロジャーズがダメ押しゴールを挙げ、3−0で快