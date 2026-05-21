◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号本塁打を放った。初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、高め95・5マイルの直球を振り抜くと、高く上がった打球は中堅右に着弾。初球を先頭打者アーチとし、敵地ファンも騒然となった。本塁打は