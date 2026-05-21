女優の伊勢川乃亜（27）が20日までにインスタグラムを更新。グラビア写真集を告知した。伊勢川は「初！！FLASHグラビア写真集君にしか見せない笑顔」とつづり、ビキニ姿をアップした。伊勢川は満面の笑みを浮かべており、イエローの水着で美谷間を輝かせている。この投稿にフォロワーからは「すげー！」「かわいすぎる」「こんな奇跡が起こるなんて嬉しすぎる」「もっと、もっと売れろー」とコメントが寄せられている。伊勢川は9