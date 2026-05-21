アストン・ヴィラの主将であるスコットランド代表MFジョン・マッギンが、ヨーロッパリーグ（EL）優勝の喜びを語った。アストン・ヴィラは20日、トルコ・イスタンブールにある『ボーダフォン・アリーナ』にてフライブルクと対戦し、3−0で快勝。アストン・ヴィラにとって30年ぶりの主要タイトルとなったほか、クラブとして初のEL制覇を果たした。マッギンは試合後、「信じられない。このクラブは7年前、本当に危機的状況にあ