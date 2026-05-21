気候変動対策に関する決議案の採決が行われた国連総会＝20日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は20日、国際司法裁判所（ICJ）が昨年7月に出した各国に気候変動対策を取る義務があるとの勧告的意見を歓迎し、義務の履行を求める決議案を日本など141カ国の賛成で採択した。温室効果ガスの大排出国である米国や産油国サウジアラビアなど8カ国が反対し、28カ国が棄権した。総会決議に法的拘束力はな