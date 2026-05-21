5月21日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は"傘の置き忘れ"に気をつけて きょう日中いっぱいは雨が続く見込みです。現在も局地的に雨雲が発達していて、昼頃にかけて雨が強まる所がありそうで、雷にも注意をしてください。前線が九州の北にあり、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、いったん梅雨のような天気になっています。この後、前線は次第に南下し、夜に