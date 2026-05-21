レースクイーンの成沢紫音（29）が21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミニスカ・ゴルフウエアを披露し、コースデビューを報告した。「コースデビュー壊滅的なスコアだったけど後半は良くなってきたから練習頑張ろ」とつづり、白キャップ、水色のポロシャツ、紺のミニスカにハイソックス姿でティーグラウンドでポーズを取っている写真をアップした。成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「お