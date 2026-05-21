歌手の浜崎あゆみ（47）が20日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。浜崎は「繰り返し叫ぶよ泣いたまま叫ぶよ同じ夢だけを君と見続けたい」とコメントをつづり、リハーサル中のものと思われる近影をアップした。浜崎はショート丈のトップスから、鍛えられた見事な美腹筋をチラリと見せている。この投稿にフォロワーからは「あゆちゃんの腹筋カッコイイ」「本当にすごい」「腹筋バキバキや！」「お顔も前髪まわりも全