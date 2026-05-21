アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ（EL）を制したことによって、プレミアリーグが来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を6枠獲得する可能性も残ることになった。20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。アストン・ヴィラは20日に行われたEL決勝でフライブルクと対戦し、3−0で快勝した。この結果、アストン・ヴィラはクラブ史上初のEL制覇を達成。また、1995−96シーズンのリーグ・カップ優勝以来、30年ぶりの