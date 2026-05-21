◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、先発登板した。１回表先頭の１打席目には初球を捉えた８号先頭弾で先取点をたたき出した。０・５ゲーム差の２位・パドレスとの３連戦３戦目。勝てば首位堅守、負ければ２位転落という一戦で、１回表先頭の１打席