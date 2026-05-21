歌手で女優の玉置成実（37）が20日までにインスタグラムを更新。ツーリングを楽しんだことを報告した。玉置は「今日はツーリング日和すぎた大洗・九十九里と楽しんできました初めてめんたいパークに行ってきました」とつづり、愛車の「トライアンフボンネビルボバー」とのショットや、めんたいパークでのショットをアップした。さらに「美味しそうな商品が多すぎて…沢山購入早く食べたい！！とろけるような海鮮丼も頂いて充