バレーボール女子元日本代表の狩野舞子さんが２０日、自身のインスタグラムを更新。迫田さおりさんと、昨年のＪＬＰＧＡステップ・アップ・ツアーでアマチュア優勝を果たし、女子ゴルフ界で将来の大器として期待される後藤あいとラウンドしたことを報告した。「素敵なウェアを着てラウンドさせていただきました」と切り出し、白とえんじ色の上着と、えんじ色のミニスカートを着用した写真を投稿。半袖のシャツの下には白の長袖