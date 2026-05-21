■MLBパドレスードジャース（日本時間21日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。1回の第1打席で6試合ぶりに今季8号本塁打を放った。パドレスの先発・R.バスケス（27）に対し、大谷は初球153.6kmの直球を完璧に捉えると打球は高々と上がりスタンドへ。先制点となる先頭打者弾は自らを援護する6試合ぶ