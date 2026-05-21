グラビアアイドルの椚(くぬぎ）マイカ（29）が20日までにインスタグラムを更新。サウナショットをアップした。椚は「ひさびさのサウナアツい、、熱すぎる、、!!ほんで痩せまーーす」とコメントし、ビキニ姿でサウナを楽しむ姿を投稿した。椚はリラックスした耀士で両足を開き、肌を赤く染めてサウナを満喫している。この投稿にフォロワーからは「こりゃちょっとやばい」「目の保養」「色気がたまらない」「汗スゴイですね」とコメ