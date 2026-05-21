【S.H.Figuarts ウルトラマンノア】 予約受付：5月22日16時～ 発送：11月予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」の予約を5月22日16時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は9,900円。商品の発送は11月を予定している。 本商品は、太古より全宇宙の平和を守り続ける伝説の存在「ウルトラマンノア」を円