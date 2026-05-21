イラン海軍のドローン空母「マクラン」が大破したとみられる衛星画像が、軍事情報アカウント「GEOIMINT」によってX（旧ツイッター）上で18日に公開され、関心を呼んでいる。画像には、艦体中央部に縦横約30メートルもの巨大な穴を開けた大型艦の姿が写っており、周囲への破壊は限定的であることから、「極めて高精度の攻撃だった可能性が高い」とされている。マクランは、もともと巨大タンカーを魔改造した“海上前進基地艦”であ