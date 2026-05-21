新型ID.ポロはBEV専用プラットフォームを採用 フォルクスワーゲンID.ポロ｜Volkswagen ID. Polo フォルクスワーゲンは、1975年の初代誕生から累計2000万台以上の世界販売を記録し、同ブランド史上最も成功したモデルの1台である「ポロ」の完全電気自動車「ID.ポロ」を発表した。フォルクスワーゲンAG取締役会メンバーで、フォルクスワーゲン乗用車ブランドCEO兼ブランドグループコ