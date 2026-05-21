ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が21日までに自身のインスタグラムを更新。美女たちとのワインドアップ3ショットを投稿した。28日のヤクルト―西武は「イガちゃんねる DAY with uFit」と五十嵐氏のYouTubeチャンネルが冠協賛試合として神宮で開催される。この試合ではフリーアナウンサーの山本萩子が始球式を務める。自身のYouTubeチャンネルでは「始球式プロジェクト」を現在配