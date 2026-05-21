タレントの松本伊代（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。同期歌手との「リンクコーデ」を披露した。「またまた優ちゃんとバッグリンクコーデ」とつづり、ADMJのバックを持った姿を公開。「何の打ち合わせもなくこうなるの不思議」と同期の早見優と思わぬ形でリンクコーデになったことを明かした。「何の服にも合わせやすいこのバッグだけど、赤×ストライプで服の雰囲気もなんかリンク」と早見とのツーショットも