J1京都は21日、双方合意の上、今季限りで契約を解除するチョウ貴裁監督が23日開催の明治安田J1百年構想リーグ第18節・長崎戦をもって退任すると発表した。プレーオフラウンド(2試合)については吉田達磨ヘッドコーチがトップチームの監督として指揮を執る。チョウ貴裁監督は21年、当時J2だった京都指揮官に就任。ハイプレスと運動量をベースにした攻撃サッカーを浸透させ、1年でチームを12年ぶりのJ1昇格に導いた。J1昇格後3