20日夜、鹿角市十和田大湯の県道でクマ1頭が目撃されました。近くに民家もある場所で、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、20日午後7時40分ごろ、鹿角市十和田大湯字大湯の県道上にクマ1頭がいるのを、歩いていた20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルで、近くの民家までは約5メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。