All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送されています。ドラマには、ベテランから若手までSTARTO社のタレントたちが出演して活躍中です。それでは、「春ドラマでハマり役だと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見