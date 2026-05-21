中国の習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で5月20日午後、ロシアのプーチン大統領と共に、首脳会談を終えた後の共同記者会見に臨みました。習主席は、「今回はプーチン大統領の25回目の中国訪問であり、中ロ関係の高い水準と特殊性を十分に示すものだ。今年は『中ロ善隣友好協力条約』締結25周年にも当たる。両国は長年にわたり、この条約が定める『同盟を組まない、対抗しない、第三国を対象としない』原則を一貫して順守し、