スズキの「フラッグシップSUV」がスゴい！2025年9月、スズキはコンパクトSUV「ビクトリス」をインドで発表しました。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のスズキブースで日本初公開され、話題となりましたが、次世代を担うフラッグシップモデルとしてインドでも期待を集めています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「フラッグシップSUV」です！（30枚以上）どのようなモデルなのでしょうか。