ONSENSEが、5thデジタルシングル「NONSENSE」を5月29日0時に配信リリース。同時にMVも公開される。 （関連：INI、ROIROM、JO1……アーティストの物語と楽曲の相乗効果ボーイズグループによるチャートアクションの変化） 新曲「NONSENSE」は、これまで掲げてきたマイペースというメッセージをさらに深く表現した楽曲。周りの期待や視線に流されず「そのまんまがいいよ」と歌い、