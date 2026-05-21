ポゼッション、シュート数、枠内シュート数でも、中国はオーストラリアを上回ることができなかった。だが、決勝に進んだのはデータで劣る中国だった。サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、中国は準決勝でオーストラリアを２−０で下した。中国メディア『捜狐』は、「一見“異例”とも言える勝利を収めた中国のU-17チームは、“ポゼッション至上主義”を信奉するサッカー理念に教訓を与えた」と報じる。「浮嶋敏