欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州女子サッカークラブの頂点を決める世界最高峰の大会「UEFA女子チャンピオンズリーグ」。2025-26シーズンも残すは決勝のみとなった。日本時間５月24日（日）にオスロ（ノルウェー）のウルヴァル・スタディオンで開催され、ＷＯＷＯＷが午前０時45分〜独占生中継する決勝で、優勝カップをかけて相対するのは、６年連続の決勝進出となり２年ぶり４度目の優勝を目ざすスペインのバルセロナ